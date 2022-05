Bayern-Talent Malik Tillman sorgt für dicke Überraschung bei deutscher U21-Nationalmannschaft

Nun der überraschende Sinneswandel. „Maliks Entscheidung bedauern wir, und sie hat uns sehr überrascht“, sagt U21-Trainer Antonio Di Salvo dem Kicker : „Wir haben ihn in der U21 als jüngeren Spieler gefördert, ihm viel Vertrauen entgegengebracht und Spielpraxis gegeben. Dazu waren wir in intensivem Austausch, was seine Perspektiven bis hin zur A-Nationalmannschaft angeht.“

Tillman bei Bayern vor ungewisser Zukunft

In der abgelaufenen Saison stand er beim Rekordmeister 17 Mal im Bundesliga-Kader, insgesamt brachte er es auf vier Einsätze. Bei seinem einzigen Auftritt von Beginn an gegen Borussia Mönchengladbach (1:2) konnte Tillman sich nichts ins Rampenlicht spielen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

In der EM-Qualifikation mit der U21 wusste er derweil zu überzeugen, in vier Spielen erzielte er drei Tore und lieferte einen Assist. Noch ist das EM-Ticket nicht gesichert, in den finalen Spielen geht es gegen Ungarn. Ein Punkt fehlt noch für die Teilnahme am Turnier 2023 in Rumänien und Georgien.