Mies nach schwachem Auftakt: "Kann nur besser werden"

Spielberg bei Knittelfeld (SID) - Nach dem verkorksten Auftakt richtet Titelverteidiger Christopher Mies den Blick demonstrativ nach vorne. "Es kann nur besser werden, es sind die schwierigen Phasen, in denen wir uns als Racer beweisen müssen", schrieb der Audi-Pilot bei Instagram, der Ende April in Oschersleben nur die Plätze zwölf und 13 eingefahren hatte.

An diesem Wochenende hat er beim zweiten Rennwochenende des ADAC GT Masters die Chance auf Wiedergutmachung. Auf dem Red Bull Ring im österreichischen Spielberg stehen am Samstag und Sonntag (jeweils 13.00 Uhr/nitro) die Rennen drei und vier auf dem Programm. Ein Blick auf die Statistik macht dem Düsseldorfer Mies aber wenig Hoffnung auf Besserung: Audi hat auf der Formel-1-Strecke in der Steiermark noch keinen Sieg geholt.