Eintracht Frankfurt gewinnt mit "maximalem Drama" die Europa League - internationale Pressestimmen

Ekstase pur in Sevilla! Eintracht Frankfurt hat das Titel-Märchen in der Europa League perfekt gemacht.

Deutschland:

Schottland:

Scottish Sun: „SO nah, so, so nah. Aber es sollte nicht sein für die Rangers.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Europa League)

Daily Record: „Wie unbarmherzig können sich Träume in Albträume verwandeln? Der märchenhafte Einzug ins Finale der Europa League fand für die Rangers in Sevilla das grausamste Ende.“

The Scottish Sun: „Cruella Sevilla (Grausames Sevilla). Rangers scheitern nach Niederlage im Elfmeterschießen an der letzten Hürde“

Großbritannien:

BBC: „Die Rangers mussten in ihrem fünften europäischen Finale eine schmerzhafte Niederlage im Elfmeterschießen hinnehmen, da Eintracht Frankfurt in einem packenden Entscheidungsspiel der Europa League triumphierte.“

Daily Mail: „Es endete mit Herzschmerz, aber was für eine herausragende Reise die Rangers in dieser Saison in Europa hingelegt haben. Diejenigen, die in Sevilla dabei waren, werden noch jahrelang Geschichten davon erzählen.“