NBA, Playoffs: Luka Doncic beim Bier trinken - Wirbel um Foto des Mavs-Stars

In seinem größten NBA-Moment bedankt sich Doncic bei Kroos

Normalerweise sorgt der Slowene auf dem Spielfeld für Aufsehen, doch vor dem ersten Spiel der Finalserie in der Western Conference gegen die Golden State Warriors gab es Aufregung um ein Foto des Mavericks-Stars. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NBA)

Es zeigt ihn zusammen mit Teamkollege Boban Marjanovic in einem Restaurant beim Bier trinken. Das Problem: Das Bild soll am Tag von Spiel 1 aufgenommen worden sein.

Sprecher der Mavericks dementiert

Mit Blick darauf, was anschließend im Spiel passiert ist, erscheint das Foto aber in keinem guten Licht. Die Mavs kassierten in Spiel 1 bei den Warriors eine Klatsche und verloren deutlich mit 87:112.