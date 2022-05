Frauen-Bundesliga: 1. FC Köln holt Österreicherin Jasmin Pal

Der 1. FC Köln hat für kommende Saison in der Frauenfußball-Bundesliga die sechste Neuverpflichtung perfekt gemacht. Wie der Klub am Donnerstag bekannt gab, wechselt die österreichische Nationaltorhüterin Jasmin Pal vom Ligakonkurrenten SC Sand zum FC. In Köln unterschrieb die 25-Jährige einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024.