Bundesliga-Relegation: Hertha BSC - HSV LIVE im TV, Stream & Ticker

Der letzte Spieltag in den zwei höchsten deutschen Fußballklassen ist gespielt, doch eine Entscheidung steht noch aus - wer wird der 18. Klub in der neuen Bundesliga-Saison? (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Während der Hamburger SV nach dem 3:1-Sieg am letzten Spieltag der Saison gegen Hansa Rostock an der Rückkehr in die Bundesliga schnuppert, musste Hertha BSC am 34. Spieltag hingegen eine bittere Pille schlucken.