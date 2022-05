Eintracht Frankfurt nach Sieg in Europa League: Die Party im LIVETICKER

Heute reisen die Fans und die Mannschaft wieder zurück nach Frankfurt und werden zusammen am Römer den Titel feiern. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Europa League)

+++ Fans sind schon am Römer +++

Die Euphorie steigt. Die Frankfurter-Anhänger warten sehnsüchtig auf ihre Helden aus Sevilla. Bereits am frühen Morgen haben sich die ersten Fans am Römer versammelt, um sicher dabei sein können und eine gute Sicht auf das Spektakel zu haben.

+++ Scherbenmeer in Frankfurt +++

Zehntausende feiernde Fans haben nach dem Europa-League-Triumph von Eintracht Frankfurt die Nacht in der hessischen Metropole zum Tag gemacht.

In der Innenstadt kam es allerdings auch zu Auseinandersetzungen. Dabei wurde unter anderem ein Polizeiauto beschädigt, zudem wurden Polizisten mit Flaschen beworfen. Die Beamten sprachen am Donnerstagmorgen von einem „Scherbenmeer“ in der Stadt.