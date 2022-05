Fans machen Nacht in Frankfurt zum Tag nach Europa-League-Triumph der Eintracht

Zehntausende feiernde Fans haben nach dem Europa-League-Triumph von Eintracht Frankfurt die Nacht in der hessischen Metropole zum Tag gemacht.

In der ganzen Stadt zog es die Anhänger auf die Straßen und Plätze. Es gab zahlreiche Hupkonzerte, auch reichlich Pyrotechnik wurde abgebrannt.

In der Innenstadt kam es allerdings auch zu Auseinandersetzungen. Dabei wurde unter anderem ein Polizeiauto beschädigt, zudem wurden Polizisten mit Flaschen beworfen. Die Beamten sprachen am Donnerstagmorgen von einem "Scherbenmeer" in der Stadt.