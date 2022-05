WWE: Gefeuerter Wrestler erklärt Hitler-Bild - jüdischer Star löscht Kommentar

Nash Carter (l.) und Wes Lee (r.) bestritten im vergangenen Jahr auch ein Match an der Seite von Riddle © WWE

Foto als Adolf Hitler: Nash Carter bittet um Entschuldigung

Worte könnten nicht ausdrücken, „wie sehr ich mich schäme und wie leid mir tut“, was er auf diesem Bild getan hätte. Er übernehme dafür „die volle Verantwortung und bitte um Verzeihung“. Das Bild sei 2015 aufgenommen worden, „zu einem Zeitpunkt, als ich bei dem Thema ungebildet war und nicht wirklich verstanden habe, welche Dimension es hat und wie verletzend das war“. Es gebe dennoch „keine Rechtfertigung für das, was ich getan habe“.

Der 28-Jährige führte weiter aus, dass eine andere Person ihn vor zwei Jahren bedroht hätte, das Foto öffentlich zu machen. Er hätte es dann an seine Frau geschickt, um mit ihr zu besprechen, was zu tun sei. Nun hätte sie das Bild „aus Rache dafür, dass ich die Scheidung eingereicht habe“, selbst enthüllt.

Wentz, der mittlerweile mit seiner früheren NXT-Kollegin Gigi Dolin liiert, fügte an, dass er auch deshalb wochenlang geschwiegen hätte, „um mein Verhalten zu reflektieren“ und „fernab von Social Media mein Wissen über die Schrecken des Holocaust aufzufrischen“, etwa durch den Besuch des Holocaust Memorial Center bei Orlando.

MJF verteidigt Wegggefährten - löscht dann aber den Tweet

Das Statement von Wentz - der am Samstag bei einer lokalen Liga in Florida sein erstes Match nach dem WWE-Aus bestreiten wird - stößt auf geteiltes Echo: Es gab Kritik (“Wie kann man mit 21 nicht wissen, wer Hitler war?“), aber auch Zuspruch, unter anderem von Wrestler-Kollegen wie Will Ospreay und Big Damo (Killian Dain).