Bundesliga-Novum! Dank Eintracht Frankfurt starten fünf Bundesligisten in der Champions League

Eintracht Frankfurt gewinnt die Europa League und qualifiziert sich dadurch für die Champions League. Die Teilnahme sorgt für ein Novum in der Bundesliga-Geschichte.

Die Nacht von Sevilla geht in die Geschichte des deutschen Fußballs ein.

Somit sind erstmals fünf deutsche Mannschaften in der Gruppenphase der Königklasse vertreten. Dazu zählen in der kommenden Saison neben Frankfurt der FC Bayern, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen sowie RB Leipzig. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Zuletzt 2008/09 acht Bundesligisten europäisch

Dabei sind die Bayern als Deutscher Meister und die Eintracht aufgrund des Erfolges am Mittwochabend als Gruppenköpfe gesetzt.

Darüber hinaus spielen Union Berlin sowie der SC Freiburg als deutsche Vertreter in der Europa League und der 1. FC Köln tritt in der Conference League an. (Einzelkritik der Eintracht-Helden)