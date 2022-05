PGA Championship: Woods startet um 15.11 Uhr - Kaymer am Abend

Tiger Woods und Co. starten in die PGA Championship © AFP/GETTYIMAGES/SID/Richard HEATHCOTE

Tiger Woods wird am Nachmittag deutscher Zeit in das zweite Majorturnier seit seinem folgenschweren Unfall im vergangenen Jahr starten.

Tiger Woods startet um 15.11 Uhr MESZ (Ortszeit: 8.11 Uhr) in das zweite Majorturnier seit seinem folgenschweren Unfall im vergangenen Jahr. Der Golf-Superstar geht bei der PGA Championship im Southern Hills Country Club in Tulsa am Donnerstag mit Rory McIlroy (Nordirland) und Jordan Spieth (USA) auf die erste Runde.