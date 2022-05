NHL-Playoffs: Leon Draisaitl verliert mit Oilers zum Auftakt wildes Torspektakel in Calgary

Was für ein Auftakt in den Battle of Albera! Leon Draisaitl und seine Edmonton Oilers kassieren nach einem Offensivspektakel mit insgesamt 15 Treffern eine Niederlage.

Derweil legten die Carolina Hurricanes in ihrer Serie gegen die New York Rangers vor. Ian Cole gelang in der Verlängerung der Siegtreffer zum 2:1. In der Nacht zu Samstag (MESZ) stehen die nächsten Duelle der Serien an.