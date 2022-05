NBA-Playoffs: Dallas Mavericks unterliegen Warriors in Spiel eins - Doncic abgemeldet

So wurde Nowitzki bei den Mavs zur Legende

Die Dallas Mavericks kassieren im Halbfinale der NBA-Playoffs eine klare erste Niederlage gegen die Golden State Warriors. Luka Doncic ist vor allem in der zweiten Hälfte abgemeldet.

Die Dallas Mavericks haben in Spiel eins der Conference Finals im Westen eine klare Niederlage kassiert.

Das Team um Superstar Luka Doncic unterlag den Golden State Warriors mit 87:112 - und hatte dabei vor allem in der zweiten Hälfte kaum noch eine Chance. Das lag zum einen an Doncic, dem nach der Pause nur noch ein Field Goal gelang, und zum anderen an den Splash Brothers, die nach der Pause heiß liefen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NBA)