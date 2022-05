Russen-Urteil für die Champions League: Timo Boll warnt vor "Krawallen"

Timo Boll - The Spin of Life

In der Diskussion über das Russen-Urteil für die Champions League warnt Deutschlands Superstar Timo Boll vor unkontrollierbaren Folgen und einer gewalttätigen Eskalation.

In der Debatte über das Russen-Urteil für die Tischtennis-Champions-League hat Rekordeuropameister Timo Boll vom abgesetzten Titelgewinner Borussia Düsseldorf vor unkontrollierbaren Folgen und einer gewalttätigen Eskalation gewarnt.

„Wir müssten in Düsseldorf mit Tausenden von Demonstranten und Krawallen in der Halle rechnen“, meinte der Starspieler in einer Mitteilung seines Klubs und des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB) zur Möglichkeit eines juristisch erzwungenen Endspiels gegen den russischen Gewinner des zweiten Halbfinales.