AEW Dynamite: Ex-WWE-Star John Morrison als "Joker" enthüllt „Joker“ enthüllt: Ex-WWE-Star bei AEW

Der frühere John Morrison schlug als "Johnny Elite" bei AEW Dynamite auf © AEW

Martin Hoffmann

Johnny Elite - der frühere John Morrison - eröffnet als Überraschungsteilnehmer des Owen-Hart-Turniers eine turbulente Episode von AEW Dynamite. Wird mehr draus?

All Elite Wrestling hat den Überraschungsteilnehmer am Turnier zu Ehren des tragisch verstorbenen Owen Hart enthüllt: Es ist ein alter Bekannter mit (mal wieder) neuem Namen.

Ehemaliger John Morrison unterliegt Samoa Joe

Elite zeigte diverse spektakuläre Flugmanöver, ließ aber vor allem auch die Kraftaktionen von Schwergewicht Joe wuchtvoll aussehen - und verlor am Ende, als die „Samoan Submission Machine“ sein Spezialmanöver Starship Pain auskonterte und schließlich den Muscle Buster zeigte.

Es folgte eine Attacke von Joes Rivalen Jay Lethal und Sonjay Dutt sowie dem früheren NBA-Riesen Satnam Singh, die dann von den Best Friends unterbunden wurde.

Ob der Auftritt von Elite ein einmaliger war (wie zuletzt das des früheren Big Cass William Morrissey) oder er dauerhaft verpflichtet wird, blieb zunächst offen, unmittelbar nach der Show blieb das in diesen Fällen übliche Social-Media-Posting „... is All Elite“ zunächst aus.

Diverse andere Fragen wurden bei Dynamite derweil beantwortet - mit Blick auf das Owen-Hart-Turnier und den kommenden Pay Per View Double or Nothing Ende des Monats.

Kyle O‘Reilly und Adam Cole weiter

Neben Joe zog bei den Männern Kyle O‘Reilly ins Halbfinale des Owen Hart Cups ein, er besiegte in einer weiteren Kollision unterschiedlicher Stile den mexikanischen Ausnahme-Luchador Rey Fenix.

Auch der erste Finalist steht fest: Adam Cole - Partner O‘Reillys in der Gruppierung Undisputed Elite - bezwang Jeff Hardy mit seinem Finisher The Boom. Im Anschluss gab es dann eine Attacke mit wahrscheinlichen Implikationen für Double or Nothing: Die Young Bucks gingen auf Jeff und Bruder Matt Hardy los und starteten damit die sich andeutende Fehde gegen ihre Vorbilder.

Auch die nach Jeffs AEW-Debüt mit den Hardys verwobenen Darby Allin und Sting wurden verwickelt, Legende Sting wurde Opfer einer Attacke, in der O‘Reilly mit einem Stuhl seinen Knöchel zu brechen versuchte.

Britt Baker besiegt weiblichen Joker Maki Itoh

Bei den Frauen rückte derweil Ex-Damenchampion Britt Baker - Coles Lebensgefährtin - vor, sie besiegte den weiblichen Joker Maki Itoh - eine frühere Sängerin aus Japan (Ex-Mitglied der Girlgroup LinQ) und nun eine aufstrebende Wrestlerin in ihrer Heimat.

Baker besiegte Itoh - bei einem vorherigen USA-Gastspiel noch deren Partnerin - mit ihrem Lockjaw-Aufgabegriff und zurrte damit das sich andeutenden Halbfinale gegen Toni Storm fest. Im zweiten trifft Ruby Soho (ehemals: Ruby Riott) auf die Siegerin des am Freitag bei Rampage angesetzten Duells zwischen Red Velvet und Kris Statlander.

Hangman Page kontert Provokation von CM Punk

Weiter vorangetrieben wurde auch das World-Title-Match zwischen Champion Hangman Page und Herausforderer CM Punk. Page verteidigte seinen Titel gegen den Japaner Kenosuke Takeshita - und rächte sich für die Provokation Punks, der vergangene Woche Pages Buckshot-Lariat-Finisher kopierte: Er fertigte Takeshita am Ende mit Punks Go to Sleep ab.

Einen Schritt voran kam auch die Fehde zwischen MJF und Ex-Bodyguard Wardlow: Wardlow erfüllte die von erste von MJF verlangte Bedingung für ein Match der beiden, in dem sich Wardlow seine Freiheit von MJF und einen „normalen“ AEW-Vertrag verdienen kann: Er steckte zehn Hiebe mit einem Gürtel ein - lockerer als MJF lieb war.

Vor dem letzten Schlag überraschte MJF Wardlow deshalb hinterrücks mit einem Tritt in die Weichteile, es folgte eine Attacke zusammen mit Sidekick Shawn Spears, den Wardlow noch in einem Käfigmatch mit MJF als Ringrichter besiegen muss. (Insider-Bericht: MJF soll zu WWE-Abgang tendieren)

Ein Zeichen setzte auch Serena Deeb, Herausforderin von Damenchampion Thunder Rosa: Sie nahm Anstoß an den Einschätzungen von Kommentator Tony Schiavone und Trainer Dustin Rhodes, die Rosa als Favoritin sahen - und beklagte mangelnden Respekt für sie, trotz aller Opfer, die sie für das Frauenwrestling gebracht hätte, als es noch weit schwieriger gewesen wäre, dort Karriere zu machen.

Deeb platzierte pikante Anspielungen auf ihre Zeit bei WWE: Sie erklärte, dass sie sich für ihre Karriere die Brüste operiert hätte, „um perversen alten Leuten zu gefallen“ und auch (als Teil der Straight Edge Society um CM Punk) ihre Haare rasiert hätte, „um zu beweisen, wie sehr ich es will“. Am Ende lockte Deeb Rosa herbei - um diese dann mit einem Gürtelschlag niederzustrecken.

Neue Matches für Double or Nothing

Auch der Aufbau neuer Matches für DoN wurde angebahnt: Um die Tag-Team-Titel wird es einen Dreikampf zwischen dem Jurassic Express, Ricky Starks und Powehouse Hobbs vom Team Taz sowie dem frisch formierten Duo Keith Lee und Swerve Strickland geben. Express-Mentor Cage sprach im Namen seiner Schützlinge Jungle Boy und Luchasaurus selbst eine Herausforderung gegen die beiden anderen Teams aus.

Auch die Andeutung, dass es die Jericho Appreciation Society um Chris Jericho mit dem Blackpool Combat Club, Eddie Kingston sowie Santana und Ortiz zu tun bekommen wird, vertieften sich: Bei Dynamite gab es ein Rededuell zwischen Jericho und Combat-Club-Lenker William Regal.

Jericho formulierte giftige Attacken auf seinen alten WCW- und WWE-Weggefährten und dessen Schützlinge Bryan Danielson und Jon Moxley: Vor Regals schweren gesundheitlichen Problemen und dessen früherer Drogensucht machte er ebenso wenig Halt wie vor Moxleys Alkoholtherapie im vergangenen Jahr. Schlusspointe war dann eine Anspielung Jerichos auf ein Segment der Attitude Era vor über 20 Jahren: Er würde sich freuen, Regal nochmals in den Tee zu pinkeln.

Jericho bekam eine Antwort derselben Kategorie - im Zentrum: Jerichos Zahnbürste und Regals Hintern -, als Jericho und Co. dann eine Aufforderung zum Kampf ablehnte, kam es zu Spannungen zwischen dem Combat Club und Kingston, als der Jericho nachgehen wollte, während Regals Mannen ihn für den Moment ziehen ließen.

Die Ergebnisse von AEW Dynamite am 18. Mai 2022:

Owen Hart Foundation Tournament First Round Match: Samoa Joe besiegt Johnny Elite

AEW World Title Match: Hangman Page (c) besiegt Kenosuke Takeshita

Keith Lee & Swerve Strickland besiegen The Workhorsemen

Owen Hart Foundation Tournament First Round Match: Kyle O‘Reilly besiegt Rey Fenix

Owen Hart Foundation Tournament First Round Match: Britt Baker besiegt Maki Itoh