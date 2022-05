Eintracht Frankfurt gewinnt Europa League - diese Aufgaben müssen die SGE-Bosse angehen

Der 18. Mai 2022 ist ab sofort fest verankert in den Geschichtsbüchern der Hessen. Der Sieg gegen die Glasgow Rangers in der Europa League bedeutet einen Meilenstein für den Klub – und für die gesamte Bundesliga.

Eintracht braucht Qualität und Tiefe im Kader

Damit nach dem Festtag nicht schnell ein Kater eintritt, müssen Sportvorstand Markus Krösche und Direktor Profifußball Ben Manga an den richtigen Stellschrauben drehen.

Für die Champions League, für die sich die Eintracht erstmals in der Vereinsgeschichte qualifiziert hat, braucht der Kader Qualität und Tiefe. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Europa League)

Die aktuelle Spielzeit hat auch gezeigt, dass Trainer Oliver Glasner hinter der Stammelf kaum brauchbare Alternativen hatte. Mit Blick auf die Dreifachbelastung in der kommenden Saison darf so etwas nicht noch einmal passieren.

Platz elf in der Endabrechnung ist zu wenig für eine Klub, der mindestens die „Top 10″ im Blick hat und dort auch etattechnisch hingehört.

Der Sieg der Europa League spült insgesamt fast 50 Millionen Euro in die Kasse

Alleine der Sieg in der Europa League spült weitere 8,5 Millionen Euro in die Kasse, insgesamt bringt der historische Erfolg 30 Millionen Euro ein. Weitere 3,5 Millionen Euro gibt es für das Finale des Europäischen Supercups und mehr als 15 Millionen Euro nur für die Teilnahme an der Champions League.