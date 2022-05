Struff sagt Teilnahme an French Open ab

Tennisprofi Jan-Lennard Struff hat seine Teilnahme an den French Open verletzungsbedingt abgesagt. "Nachdem ich in Miami das erste Mal verletzungsbedingt aufgeben musste, habe ich gehofft, dass ich für Roland Garros zurückkehren kann. Aber leider bin ich nicht in der Lage, mein Lieblings-Grand-Slam-Turnier zu spielen", schrieb der 32 Jahre alte Warsteiner am Mittwochabend auf Instagram.