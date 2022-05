Anzeige

FC Bayern: Wiedersehen mit Pep Guardiola - Der Sommer-Fahrplan der Bayern ab 8. Juli in die neue Saison So geht es bei Bayern jetzt weiter

Bayern bekommt Riesenleinwand

SPORT1

Der FC Bayern startet am 8. Juli in die Vorbereitung der neuen Saison. Höhepunkt ist am 23. Juli ein Testspiel gegen Manchester City mit Pep Guardiola.

Nach der Saison ist vor der Saison – auch beim FC Bayern wirft die neue Spielzeit bereits ihre Schatten voraus. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Doch nicht für alle Spieler des Deutschen Meisters ist die Saison 2021/22 bereits beendet und hat der Urlaub begonnen. Für die Nationalspieler stehen von Anfang bis Mitte Juni noch einige Partien in der Nations League auf dem Programm.

Anzeige

Die deutschen Nationalspieler müssen zum Beispiel schon am 23. Mai nach Marbella ins Trainingslager von Bundestrainer Hansi Flick reisen, ehe am 4. Juni der erste Nations-League-Spieltag in Italien ansteht.

Drei Tage später kommt es in München zum Duell mit England. Am 11. Juni geht es dann nach Ungarn, ehe die DFB-Elf am 14. Juni in Mönchengladbach das Heimspiel gegen Italien bestreitet. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Testspiel am 23. Juli gegen Guardiola und Manchester City

Danach geht es auch für die Nationalspieler in den wohlverdienten Urlaub. Am 8. Juli startet dann die Vorbereitung der Bayern auf die neue Saison. Höhepunkt wird die USA-Reise vom 18. bis zum 24. Juli im Rahmen der „Audi Summer Tour 2022″.

In Washington und Green Bay werden die Münchner zwei Testspiele bestreiten. Am 20. Juli geht es gegen Washington D.C. United, drei Tage später lautet der Gegner Manchester City mit Ex-Bayern-Trainer Pep Guardiola. Weitere Testspiele sind noch nicht bekannt.

Das erste Pflichtspiel steht für die Bayern am Samstag, den 30. Juli auf dem Programm, wenn der Supercup zwischen dem Deutschen Meister und dem DFB-Pokal-Gewinner absolviert wird. Der Gegner steht erst am Samstag fest, wenn der SC Freiburg auf RB Leipzig trifft.

Da Ende Juli/Anfang August auch die erste Runde im DFB-Pokal angesetzt ist, wird der deutsche Rekordmeister erst am 30. oder 31. August in den Wettbewerb starten. Am Freitag, den 5. August bestreiten die Bayern als Deutscher Meister das Eröffnungsspiel der neuen Bundesliga-Saison.

Anzeige

Der Sommer-Fahrplan des FC Bayern im Überblick:

Saisonende 2021/22: 15. Mai mit Meisterfeier

15. Mai mit Meisterfeier Spiele der Nations League für Nationalspieler: 1. - 14. Juni

1. - 14. Juni Vorbereitungsstart: 8. Juli

8. Juli Audi Summer Tour: 18. - 24. Juli

18. - 24. Juli Supercup: 30. Juli

30. Juli Bundesliga-Auftakt: 5. August

5. August 1. Runde DFB-Pokal 2022/23: 30./31. August