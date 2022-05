NFL: Tom Brady produziert zusammen mit Netflix eigene TV-Serie - und wird selbst zum Serienstar

Tom Brady gilt im Football als der „Greatest of all Time“, abgekürzt „GOAT“. Nun versucht der 44-Jährige auch die Welt des Streamings zu erobern - mit einem neuen TV-Format namens „GROAT“.

Der erfolgreichste Football-Profi der Geschichte wird TV-Produzent! Wie der Streaming-Dienst Netflix bekanntgab, wird Tom Brady das neue Format „Greatest Roasts of All Time: GROAT“ mitproduzieren - und sogar selbst die Hauptrolle in einer Folge übernehmen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NFL)