Mercedes-Hassfigur Michael Masi steht vor Rückkehr in die Formel 1 - Hamilton wohl "verärgert"

In der Formel 1 könnte es bald zu einem erneuten Aufeinandertreffen zweier verhärteter Fronten kommen. Michael Masi steht kurz vor einer Rückkehr in die Rennserie. Offenbar sehr zum Ärgernis von Mercedes-Pilot Lewis Hamilton.

Der Präsident des Weltverbandes FIA Mohammed bin Sulayem hat in der Daily Mail eine Rückkehr des höchst umstrittenen ehemaligen Renndirektors Michael Masi angedeutet. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

„Ich habe Michael nicht entlassen. Er hatte eine persönliche Überlastung – sowohl als Verantwortlicher für die Sicherheit als auch als Rennleiter. Er hat einen Fehler gemacht. Es ist nicht so, dass wir gesagt hätten, es sei das Ende von Masi bei der FIA“, sagte der 60-Jährige.

Entlassung nach umstrittenen Saisonfinale

Masi war nach dem Saison-Finale in Abu Dhabi am 12. Dezember 2021 schwer in die Kritik geraten. Mercedes hatte dem Australier vorgeworfen, das Rennen durch eine umstrittene Entscheidung zugunsten von Max Verstappen und Red Bull manipuliert zu haben. (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)