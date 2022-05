Europa League Finale: Wie ein Ohrwurm Eintracht Frankfurt im Finale unterstützen soll

Achtung, SGE: So gefährlich sind die Rangers

Vor dem Finale gegen die Glasgow Rangers hat sich Nova vor Ort in Sevilla mit SPORT1 zum Gespräch getroffen und die Idee hinter dem Song näher erläutert.

„Ich wollte auch etwas zum Erfolg der Eintracht beitragen“

Caser Nova: Ja, die Ehrung von Jürgen Grabowski und Bernd Nickel ist auch zeitaktuell wichtig. Ich wollte in meinem Song unbedingt auch ausdrücken, dass der Europapokal-Sieg für diese beiden frisch verstorbenen Legenden eine Posthum-Ehrung wäre.

Nova: Ich hatte mir davor nicht zwanghaft überlegt, einen Song zu komponieren. Es hat sich stattdessen ganz natürlich angefühlt, dass ich mich zum Tag des Halbfinal-Rückspiels gegen West Ham United damit befasst und diese Zeilen geschrieben habe. Ich wollte auch etwas zum Erfolg der Eintracht beitragen und meine Möglichkeiten liegen in der Musik. Ich habe mich dann hingesetzt und dann ging es auch relativ schnell. Der Song floss mir von der Seele auf das Papier und wurde relativ zeitnah umgesetzt. Am Tag des Rückspiels habe ich die Strophen im Tonstudio schon aufgenommen – ohne zu wissen, ob es eine Relevanz haben wird.

„Das war ein ganz schöner Zeitdruck.“

Nova: Ich habe mir das Spiel dann zunächst zuhause angeschaut und wusste nach dem Sieg gegen West Ham United, dass ich nur noch wenig Zeit haben würde, den Song auch komplett umzusetzen. Ich hatte eine Art Skizze und in kürzester Zeit alle Menschen, die daran beteiligt waren, ins Boot geholt. Alle Beteiligten waren Feuer und Flamme und innerhalb weniger Tage war der Song fertig. Danach habe ich Kontakt zur Eintracht aufgenommen und die waren begeistert. Innerhalb weniger Stunden war das Video fertig. Wir hatten nur eine extrem kurze Zeitspanne. Jeder Künstler, der Musik macht, weiß genau, dass so ein Prozess normalerweise Stunden und Tage dauert. Das ist ein kreativer Prozess, bei dem man zu Beginn selten das Ende vorhersagen kann. Die Entstehung des Videos und Liedes war allerdings ein Selbstläufer. Das war intuitiv und es floss einfach aus der Feder.

SPORT1: „EUROPACUP“ war also kein Wunsch oder Auftrag von Eintracht Frankfurt?

Nova: Genau. Der Song „EUROPACUP“ war keine Auftragsarbeit, sondern eine Eigeninitiative. Ich hatte schnell etwas in den Händen und habe dann die dazugehörigen Leute benötigt. Lukas Rimbach (Tonproduzent LR Audio, Anm. d. Red.) hatte eigentlich keine Zeit, aber er hat sich dennoch ein Fenster für mich freigeschaufelt. Ein Plattencover musste ebenfalls schnell her. Mein Kollege „Fuego Fatal“ (Street Art Künstler) hat dann schnell ein Cover entworfen. Solche Prozesse dauern normalerweise viele Wochen, doch für einen komplett fertigen Song mit Video, fertig gemischt und veröffentlicht, hatten wir insgesamt nur knapp eine Woche Zeit. Das war ein ganz schöner Zeitdruck.

Erwartungen wurden übertroffen

SPORT1: Was war Ihr Antrieb für diesen Song?

SPORT1: Was macht das mit Ihnen, wenn so viele Menschen Ihren Song hören?

Nova: Tatsächlich hebe ich mich und meine Position nicht in den Vordergrund. Mein Anspruch war nicht, dass ich eine Promotion-Geschichte für mich mache, sondern meinen Teil dazu beitragen, dass die Eintracht-Fans einen unvergesslichen Sieg davontragen und viele Jahre davon reden. Wenn sich die Fans in ein paar Jahren daran erinnern, dass es rund um den möglichen Europapokalsieg noch einen Song gab, der Freude bereitet hat, dann ist das alles, was ich mir wünsche. Dabei geht es nicht um mich als Person oder Künstler.