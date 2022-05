Bundesliga-Relegation: Termine, Teams, Modus, TV-Übertragung & Auswärtstorregel

Hertha BSC hofft am Donnerstagabend im Relegationsspiel gegen den HSV auf ausreichend Rückendeckung der Fans © Imago

Am Donnerstag trifft Hertha BSC auf den Hamburger SV in der Relegation zur 1. Bundesliga. SPORT1 hat alle wichtigen Informationen zusammengefasst. Wann wird gespielt, welche Besonderheiten gibt es und wo werden die Spiele im Free-TV übertragen?

Bei der Relegation zwischen der 2. Liga und der 3. Liga ist bereits alles klar. Dynamo Dresden (2. Liga) trifft am 20. Mai und 24. Mai auf den 1. FC Kaiserslautern (3. Liga).

In der Relegation zur 1. Bundesliga stehen sich dagegen Hertha BSC und der HSV gegenüber. (Bundesliga-Relegation: Hertha BSC - Hamburger SV am Do. ab 20.30 Uhr im LIVETICKER)