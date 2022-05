Manchester City: Ilkay Gündogan heiratet Verlobte Sara Arfaoui - Transfer-Wirbel

Am Dienstag hatte zunächst ein Medienbericht der Daily Mail für mächtig Wirbel gesorgt: Der deutsche Nationalspieler dürfe Manchester City in diesem Sommer verlassen, weil sein 2023 auslaufender Vertrag offenbar nicht verlängert wird.

Manchester City: Wirbel um angeblichen Gündogan-Abschied

Auch eine angebliche Reise in die spanische Hauptstadt Madrid, die mit einem möglichen Transfer in Verbindung gebracht worden waren, hatte rein private Gründe - womit auch an den von der Daily Mail in Umlauf gebrachten Gerüchten um einen möglichen Wechsel zu Real nichts dran ist.