Eishockey-WM 2022: Reichel und Gawanke verstärken DEB-Team nach Stützle-Verletzung

Die beiden AHL-Profis Lukas Reichel und Leon Gawanke verstärken die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft bei der WM in Finnland.

Das teilte der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) am Mittwoch mit. (DATEN: Spielplan der Eishockey-WM)

Stürmer Reichel (20) war am Sonntagabend (Ortszeit) mit den Rockford IceHogs ausgeschieden. Verteidiger Gawanke (22), der mit dem DEB-Team bei der WM im vergangenen Jahr in Riga ins Halbfinale gestürmt war, mit Manitoba Moose.

Reichel gibt Anfang des Jahres NHL-Debüt

Reichel hatte Mitte Januar sein NHL-Debüt bei den Chicago Blackhawks gefeiert und insgesamt elf Spiele in der besten Liga der Welt absolviert.

Bei den IceHogs in der AHL erzielte das Sturm-Talent in 58 Spielen 23 Tore und steuerte 36 Assists bei.

NHL-Youngster verletzt sich gegen Frankreich

Die Verstärkung kommt zum richtigen Zeitpunkt: NHL-Youngster Tim Stützle war beim 3:2-Arbeitssieg am Montag in der "Helsingin Jäähalli" gegen Außenseiter Frankreich nach einem Check gegen sein Knie im ersten Drittel vom Eis in die Kabine gehumpelt und nicht mehr zurückgekehrt.