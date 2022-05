Formel 1 in Miami: Vettel mit Start aus der Boxengasse

Nächster Rückschlag für Sebastian Vettel schon vor der ersten Runde: Der Ex-Weltmeister musste das erste Formel-1-Rennen in Miami aus der Boxengasse starten.

Kurz vor Rennbeginn am Sonntagabend hatte sein Aston-Martin-Team über Probleme mit der Benzin-Temperatur in beiden Autos informiert, auch Vettels Teamkollege Lance Stroll schaffte es daher nicht in die Startaufstellung.