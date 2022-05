Formel 1 verkürzt die Saison 2022 - kein Ersatz für Rennen in Russland

Die Formel-1-Saison wird doch keine neuen Maßstäbe in Sachen Rennanzahl setzen. Ein Grand Prix wird ersatzlos gestrichen.

Die Formel 1 wird in diesem Jahr keinen neuen Rekord aufstellen, was die Anzahl der Rennen pro Saison angeht.

Wie die Rennserie am Mittwoch bekanntgab, werden 2022 doch lediglich 22 statt der ursprünglich geplanten 23 Grand Prix gefahren. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

Am 25. September war eigentlich der Große Preis von Russland in Sotschi geplant gewesen, dieser war nach dem russischen Angriff auf die Ukraine bereits Ende Februar abgesagt worden.

Keine zwei F1-Rennen in Singapur

Nun steht fest, dass es kein Ersatzrennen geben wird. Auch die Varianten, zwei Rennen in Singapur zu fahren oder auf eine andere Strecke in Europa auszuweichen, kommen demnach nicht in Frage.