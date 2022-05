Werder holt Pieper aus Bielefeld

Drei Tage nach dem Aufstieg in die Fußball-Bundesliga hat Werder Bremen U21-Europameister Amos Pieper (24) verpflichtet.

Drei Tage nach dem Aufstieg in die Fußball-Bundesliga hat Werder Bremen U21-Europameister Amos Pieper (24) verpflichtet. Das teilte der Verein am Mittwoch mit. Der Innenverteidiger kommt ablösefrei von Absteiger Arminia Bielefeld an die Weser. Über die Vertragslaufzeit ist nichts bekannt.