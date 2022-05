DSV-Präsident Troll warnt vor Bäderschließungen

Marco Troll, Präsident des Deutschen Schwimm-Verbandes (DSV), warnt angesichts der Energiekrise in Deutschland vor erneuten Einschränkungen für Schwimmbäder. „Bei allem Verständnis für Sparzwänge angesichts steigender Energiepreise in Folge des Angriffskrieges gegen die Ukraine und der Notwendigkeit zur Reduzierung der Abhängigkeit der Gasversorgung von Russland möchten wir eindringlich davor warnen, das Schwimmen im Ausbildungs-, Gesundheits- und Sportbereich nach der Coronavirus-Pandemie erneut stärker einzuschränken“, schrieb Troll in einem unter anderem an Bundesinnenministerin Nancy Faeser und Bundesfinanzminister Christian Lindner gerichteten Brief.