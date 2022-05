Ibrahimovic verzichtet auf Nations-League-Spiele

Der schwedische Superstar Zlatan Ibrahimovic (40) verzichtet auf eine Teilnahme an den kommenden Spielen in der Nations League.

„Er hat seit einer Weile Verletzungsprobleme und hat bei Milan nicht so viel gespielt, deswegen hat er es abgelehnt zu spielen“, sagte Nationaltrainer Janne Andersson am Mittwoch.

Ibrahimovic hatte im März 2021 nach einer fünfjährigen Pause sein Comeback in der schwedischen Nationalmannschaft gegeben. Trotz des Scheiterns in der Qualifikation für die WM 2022 in Katar betonte er, "so lange wie möglich" zur Verfügung stehen zu wollen.