DFB-Präsident Bernd Neuendorf fordert Umdenken bei WM-Vergabe

In der Debatte um die Vergabe der WM-Endrunde nach Katar (21. November bis 18. Dezember) möchte DFB-Boss Bernd Neuendorf zukünftige Turniere nicht mehr in Ländern sehen, in denen ein fragwürdiger Umgang mit den Menschenrechten herrscht.