Anzeige

NHL: Battle of Alberta animiert Bayern-Star Alphonso Davies zur Wette mit Nationalmannschaftskollegen Bayern-Star geht NHL-Wette ein

Wow! Hier legt Alphonso Davies als Rapper los

Jonas Romaker

Packende Wette für den guten Zweck von Alphonso Davies: Das spannende Eishockey-Duell zwischen den Calgary Flames und Edmonton Oilers steht an und der Bayern-Star fiebert mit.

Battle of Alberta - das packende Eishockey-Duell in den NHL-Playoffs. In der Ansetzung zwischen den beiden Teams aus den kanadischen Städten Calgary und Edmonton geht es um sehr viel mehr als nur den Sieg.

Beide Städte liegen in der Provinz Alberta, sodass in den Spielen zwischen den Calgary Flames und den Edmonton Oilers eine intensive Rivalität herrscht.

Anzeige

Die Spannung steigt und bevor es auf dem Eis heiß hergeht, werden vor allem in der Region eine Vielzahl von kuriosen Wetten unter den begeisterten Eishockey-Fans abgeschlossen. So auch zwischen den beiden Fußball-Nationalmannschaftskollegen Alphonso Davies und Sam Adekugbe.

Adekugbe forderte Davies auf Twitter zu einer Wette heraus, die den Ausgang der zweiten Runde der NHL-Playoffs bestimmen soll.

Für beide Fußballspieler hat das Duell einen ganz besonderen Stellenwert. Denn Adekugbe zog in seiner Jugend nach Calgary und spielte dort für verschiedenste Teams. Davies hingegen verschlug es mit seiner Familie 2005 nach Edmonton.

Wette zwischen Davies und Adekugbe für den guten Zweck

Welches Team wer also unterstützt, ist eindeutig.

Als der Bayern-Star den Sieg der Flames in Frage stellte, kündigte Adekugbe den Einsatz an: „Der Verlierer muss 2.000 Dollar an die Wohltätigkeitsstiftung des Gewinnerteams spenden und ein Foto in dessen Trikot machen“, schrieb der Verteidiger auf Twitter.

Mit dem Glauben an den deutschen Eishockeyspieler Leon Draisaitl und seine Oilers stimmte Davies den Bedingungen zu.

Provinz Alberta im Ausnahmezustand

In der regulären Saison gewann Edmonton vier von sechs Partien. Das letzte entschied allerdings Calgary mit 9:5 für sich. Das erste Prestigeduell in den Playoffs findet am Donnerstag (3 Uhr) statt.

Anzeige

Verrückt: Auch die Bürgermeister der beiden Städten Jyoti Gondek und Amarjeet Sohi konnten sich eine Wette untereinander nicht verkneifen.

So muss die unterlegene Seite samt der Mitglieder des Stadtrats bei der nächsten Sitzung mit einem, in den Farben des gegnerischen Teams bemalten Gesicht, und im Trikot des Rivalen erscheinen. Das gab die Bürgermeisterin von Calgary, Gondek, am Montag in einer Pressekonferenz bekannt.