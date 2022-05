FIFA eChampions League: Gibt es einen deutschen Sieger?

Das Finale der FIFA eChampions League findet am 27. Mai in Stockholm, Schweden statt © EA Sports

Nicht nur auf dem echten Rasen wird international gespielt, auch in FIFA geht es in der eChampions League zur Sache. Wir haben alle Informationen zum großen Finale.

Die Champions League Kampagne 2021/22 befindet sich in den letzten Zügen – sowohl im echten Leben als auch im daran gekoppelten eSports. Während sich am 28. Mai Real Madrid und der FC Liverpool im Finale gegenüberstehen, fällt die Entscheidung in der eKönigsklasse bereits einen Tag davor.