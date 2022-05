Serie A: Ivan Perisic offenbar vor Wechsel von Inter zu Juve

So sieht Lewandowskis Vereinbarung mit Barca aus

Es geht um einen Vierjahresvertrag für den 33-Jährigen mit einem geschätzten Gehalt von sechs Millionen Euro per annum, berichtete die Gazzetta dello Sport. (DATEN: Die Tabelle der Serie A)

Der offensive Mittelfeldspieler steht seit 2015 bei Inter unter Vertrag. In der Saison 2019/20 wurde er an den FC Bayern ausgeliehen. Zuvor hatte er schon bei Borussia Dortmund und dem VfL Wolfsburg in der Bundesliga gespielt.