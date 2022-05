Pleiß greift erneut nach der EuroLeague-Krone

Anzeige

Wieder steht Tibor Pleiß mit Anadolu Istanbul im Final Four der EuroLeague, wieder greift der deutsche Basketball-Nationalspieler nach der Krone.

Wieder steht Tibor Pleiß mit Anadolu Istanbul im Final Four der EuroLeague, wieder greift der deutsche Basketball-Nationalspieler nach der Krone. "Wir haben die EuroLeague im letzten Jahr gewonnen. Aber für mich es es schon wie ein Titelgewinn, dass wir zum Final Four gekommen sind", sagte der Center, der in der vergangenen Saison mit dem türkischen Klub in seiner Heimatstadt Köln triumphiert hatte.

In Belgrad geht es um den bedeutendsten Pokal im europäischen Klub-Basketball, am Donnerstag (18.00 Uhr) spielt Istanbul im Halbfinale gegen Olympiakos Piräus. "So viele Mannschaften, so viele Spieler kämpfen jedes Jahr darum, und nur ganz wenige schaffen es", sagte Pleiß. Deshalb sei die Qualifikation für das Finalturnier so besonders.

2018/19 war Istanbul im Finale an ZSKA Moskau gescheitert, 2019/20 fand das Final Four wegen der Corona-Pandemie nicht statt, 2020/21 schlug Pleiß mit Anadolu im Endspiel den FC Barcelona. Die Katalanen bestreiten am Donnerstag (21.00/beide MagentaSport) das zweite Halbfinale gegen ihren Erzrivalen Real Madrid.