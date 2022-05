Anzeige

Ski-Weltcup: Garmisch-Partenkirchen wieder im Kalender Ski-Weltcup: Garmisch-Partenkirchen wieder im Kalender

Ski-Weltcup macht im Januar 2023 Halt in Garmisch © AFP/SID/CHRISTOF STACHE

SID

Die alpinen Ski-Rennläufer werden im kommenden Winter wohl doch auf der Kandahar in Garmisch-Partenkirchen an den Start gehen.

Die alpinen Ski-Rennläufer werden im kommenden Winter wohl doch auf der Kandahar in Garmisch-Partenkirchen an den Start gehen. Der überholte Weltcup-Kalender sieht nach Informationen des SID am 28./29. Januar 2023 eine Abfahrt und einen Riesenslalom auf der traditionsreichen Strecke vor. Für die Speed-Fahrer wäre es die Generalprobe vor den Weltmeisterschaften in Courchevel-Meribel/Frankreich (6. bis 19. Februar 2023).

Zudem ist für Garmisch-Partenkirchen noch ein drittes Männer-Rennen vorgesehen. So soll schon Anfang Januar 2023 anstelle des Slaloms in Zagreb/Kroatien ein Nachtslalom am Gudiberg neben der Sprungschanze ausgetragen werden. Wohl nicht mehr im derzeit diskutierten aktualisierten Programm aufgeführt sind die zwischenzeitlich geplanten Rennen der Frauen (Abfahrt/Super-G) auf der Kandahar. Für sie war das Wochenende 21./22. Januar vorgesehen.

Anzeige