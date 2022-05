Anzeige

LoL: Alles Wissenswerte zur heißen Phase des Mid Season Invitationals LoL: MSI Roundup

Das diesjährige MSI wird in Asien stattfinden © Riot Games

Robin Ahlert

Die Gruppenphase des Mid Season Invitationals ist vorbei, die ersten Teams mussten ihre Koffer packen und Busan, Süd-Korea verlassen. Die Favoriten hingegen zogen schadlos in die Rumble Stage ein.

Aus elf mache sechs Teams.

So geschehen beim momentan laufenden MSI in Süd-Korea. Das größte internationale League-of-Legends-Tournament neben den Worlds ist im vollen Gange, die Gruppenphase seit vergangenem Sonntag abgeschlossen, das Teilnehmerfeld von elf auf sechs Teams reduziert worden.

Mit der Rumble-Stage beginnt am Freitag (10:00 Uhr deutscher Zeit) nun die zweite und höchstwahrscheinlich spannendere Phase des Turniers. Diese verspricht mehr Partien auf Augenhöhe, nachdem bei den Spielen in der Gruppenphase standardgemäß doch immer noch größere Qualitätsunterschiede zwischen den einzelnen Liga-Vertretern zu sehen waren.

MSI: G2, RNG & T1 ungeschlagen

Neben den drei Titel-Favoriten rund um das Trio Royal Never Give Up, T1 und den LEC-Vertretern von G2 Esports haben es Saigon Buffalo, PSG Talon und die nordamerikanischen Meister von den Evil Geniusen jeweils über den zweiten Gruppenplatz in die nächste Runde geschafft.

Bemerkenswert dabei: Kein Team aus dem Favoriten-Trio hat bisher eine Niederlage einstecken müssen. Sowohl RNG als auch T1 kommen mit 6:0 aus der Gruppenphase, G2 aufgrund der kleineren Gruppe C sogar mit 8:0.

In der Rumble-Stage spielen die über gebliebenen Teams nun jeweils zweimal im Best-of-One-Modus gegen jedes andere Team, das ebenso den Sprung in die zweite Runde geschafft hat. Am Ende kommen die besten Vier weiter.

In der sogenannten Knockout-Stage wird danach klassisch in zwei Halbfinal-Partien, die jeweils im Best-of-Five-Modus gespielt werden, ermittelt, wer sich im großen Finale gegenüberstehen wird. Dem Gewinner davon winken 30 Prozent des insgesamt 250.000 US-Dollar großen Preispools, was 75.000 USD entspricht.