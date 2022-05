FC Bayern: Kalajdzic-Wechsel? Stuttgarts Mislintat äußert sich zur Zukunft

Kontakt zu Kalajdzic: Darum will Bayern den Zwei-Meter-Riesen

Sasa Kalajdzic ist auf dem Transfermarkt heiß begehrt. Mit seinen Leistungen und Toren für den VfB Stuttgart hat sich der Stürmer in die Vordergrund gespielt.

In der Sport Bild hat sich nun Stuttgarts Sportdirektor über die Zukunft seines Schützlings geäußert. „Es wäre überragend, wenn wir ihn als Spieler und Typen behalten können. Sehr wahrscheinlich ist dies aber meiner Einschätzung nach nicht“, erklärte Sven Mislintat. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1 -Transferticker)

Nach der Einschätzung des VfB-Sportdirektors hat der 24-Jährige die Qualität, sich bei einem Spitzenverein durchzusetzen: „Sasa hat in der Saison im letzten Jahr, in der Rückrunde und bei der EM gezeigt, dass er zu den absoluten Top-Zentrum-Stürmern in Europa zählt.“ (NEWS: Alle News und Gerüchte vom Transfermarkt)