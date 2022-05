NBA: Theis und Boston verlieren zum Halbfinal-Auftakt

Basketball-Nationalspieler Daniel Theis und die Boston Celtics sind mit einer Niederlage in die Conference Finals der nordamerikanischen Profiliga NBA gestartet. Bei den Miami Heat verloren die Celtics in der Nacht zu Mittwoch mit 107:118 und liegen in der Halbfinal-Serie nun 0:1 hinten. Theis kam insgesamt auf acht Punkte, vier Rebounds und zwei Assists. Spiel zwei steigt am Freitag (2.30 Uhr) erneut in Miami.