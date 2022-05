Sturm startet mit Sieg ins NHL-Viertelfinale

Nico Sturm ist mit der Colorado Avalanche in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL mit einem Sieg ins Play-off-Viertelfinale gestartet.

Nico Sturm ist mit der Colorado Avalanche in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL mit einem Sieg ins Play-off-Viertelfinale gestartet. Der deutsche Center setzte sich mit seinem Team im ersten Duell mit den St. Louis Blues mit 3:2 nach Verlängerung durch. Josh Manson traf in der Overtime zum Sieg für Colorado. Sturm stand 8:41 Minuten auf dem Eis. Das zweite Spiel findet in der Nacht zu Sonntag statt.