Schalke 04: Tom Krauß als nächster Transfer im Anflug - Leihgabe von RB Leipzig

Tom Krauß befindet sich im Anflug auf Königsblau. Nach SPORT1-Informationen gibt es bereits Gespräche zwischen dem von RB Leipzig an Nürnberg verliehenen Sechser.

Der FC Schalke 04 um Sportchef Rouven Schröder bastelt schon jetzt akribisch am Kader für die Bundesliga.

In Leo Greiml (kommt ablösefrei von Rapid Wien) und Ibrahima Cissé (ablösefrei, Gent) stehen schon zwei Zugänge fest, ein dritter könnte zeitnah folgen.

Nach SPORT1 -Informationen ist Schalke an Tom Krauß dran. Gespräche zwischen dem Sechser und den Königsblauen hat es schon gegeben.

Der Spieler selbst will unbedingt in den Pott. Auch Sky berichtet darüber. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der 2. Bundesliga)

Schalke 04: Kommt Tom Krauß als dritter Zugang?

Krauß ist gebürtiger Leipziger und wurde in der abgelaufenen Saison von RB Leipzig nach Nürnberg verliehen. Für die Clubberer machte das 20 Jahre alte Defensiv-Talent 31 Zweitliga-Spiele, schoss drei Treffer und gab drei Assists. (DATEN: Die Tabelle der 2. Bundesliga)

Schröder und Co. basteln mit Hochdruck an einer Lösung, wie man den Mittelfeldspieler schlussendlich nach Schalke bekommt. Ein Kauf ist aufgrund der finanziellen Situation von S04 so gut wie ausgeschlossen.