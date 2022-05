Europa League: Im Finale trifft Frankfurt auf Glasgow - was kommt auf Austragungsort Sevilla zu?

„Here we go“, hallte es durch den Flieger, der bereits zwei Tage vor dem Endspiel der Europa League im von Sevilla rund zwei Stunden entfernten Malaga landete.

Fan-Wahnsinn in Sevilla: Eintracht- und Glasgow-Fans überrollen Andalusien

Die Gesänge der Anhänger hallten bereits am Montagabend durch Andalusien, die sich daruntermischenden Eintracht-Fans wurden aber jederzeit integriert. Handschlag statt Faustschlag, Arm in Arm singen statt sich beleidigen, gemeinsam feiern statt sich keifen – es ist in den ersten Momenten Werbung für den Fußball.