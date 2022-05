Tennis: ATP und WTA drohen Wimbledon - Gibt es keine Weltranglistenpunkte?

In rund zwei Monaten startet in London das prestigeträchtige Wimbledon-Turnier.

Keine Weltranglistenpunkte für Wimbledon?

Auch der deutsche Tennis-Profi Dustin Brown äußert sich auf Twitter kritisch: „Warum kann man es jetzt machen, aber als Corona anfing und es die Diskussion um die US Open und keine Punkte (wenn ich mich richtig erinnere) gab, gesagt wurde, dass es wegen TV-Verträgen etc. nicht funktioniert?“

Entscheidung der ATP und WTA rückt näher

Eine offizielle Mitteilung der beiden Organisation, die sich bei dem Masters-Turnier in Madrid zu dem Thema ausgetauscht haben sollen, wird es wohl in den nächsten Tagen geben. Das gab zumindest die ATP am Montag in einer Meldung bekannt, die ein erster Hinweis für mögliche Wimbledon-Strafen sein kann.