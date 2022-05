Nach Ludwig-Rücktritt: Deutsche Rodler vor Umbruch?

Ludwig endlich vor Felix Loch

Folgen Ludwig weitere Rodel-Stars?

„Nein“, sagt Norbert Loch: „Ich habe keine Angst vor einer Rücktrittswelle“. Und weiter: „Erfahrung ist ein ganz hohes Gut in unserer Sportart, man wird von Jahr zu Jahr besser.“ Dennoch sei es wichtig, dass ein junger Sportler in die Fußstapfen Ludwigs trete.

Loch sieht Probleme im Doppelsitzer

Denn langfristig, das gibt auch Loch zu, dürfte die Luft in der Weltspitze dünner werden. Während die Zukunft im Damenbereich bei Gesamtweltcup-Siegerin Julia Taubitz (26) in sicheren Händen zu liegen scheint, bereitet dem Bundestrainer insbesondere die Entwicklung im Doppelsitzer Sorgen: „Die Situation ist problematisch. Da ist in den vergangenen Jahren niemand aus den eigenen Reihen an die Top-Fahrer herangekommen.“