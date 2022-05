BBL: Ludwigsburg holt Matchbälle gegen Ulm

„Es ist ein Marathon, kein Sprint“, sagte Ulms Trainer Jaka Lakovic bei MagentaSport und gab sich trotz der schwierigen Ausgangslage optimistisch. Die „zwei, drei“ Ballverluste in der Verlängerung seien letztlich ausschlaggebend gewesen. Lakovics Gegenüber John Patrick war „sehr stolz nach den 90 Minuten in zwei Spielen“.

Am Donnerstag können die MHP Riesen die Best-of-Five-Serie in Ulm beenden. Dann dürfte es erneut eng zugehen. Die höchste Führung im Spiel betrug am Dienstag neun Punkte, Ulm lag im zweiten Viertel 31:22 vorn.