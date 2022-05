Europa-League-Finale gegen Eintracht Frankfurt - Rangers-Kenner packt über Traditionsklub aus

62 Jahre ist es inzwischen her, als Eintracht Frankfurt bei den Glasgow Rangers im Ibrox Park vor 70.000 Zuschauern im Europapokal der Landesmeister ein historischer Erfolg gelang.

In Sevilla will der schottische Traditionsklub eine Niederlage mit aller Kraft verhindern und sich revanchieren. Ein weiteres Pflichtspiel zwischen diesen Teams kam seitdem nicht mehr hinzu. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Europa League)

Deshalb waren die Rangers die „Barcelona Bears“

Chris Jack, Journalist bei der schottischen Tageszeitung The Herald, rückte die historische Bedeutung dieses Duells in den Mittelpunkt: „Die Rangers feiern in diesem Jahr ihr 150-jähriges Bestehen. Dazu haben sie vor genau 50 Jahren den Europapokal der Pokalsieger gewonnen. Die Mannschaft wurde damals auf den Namen „Barcelona Bears“ getauft. Die Gewinner des einzigen internationalen Titels werden auch mit nach Sevilla reisen.“