Bundesliga-Relegation: Hertha BSC vs. HSV - Auswärtstorregel gilt nicht mehr

Der Fußball schreibt immer wieder die kuriosesten Geschichten: So muss Felix Magath mit Hertha BSC in der Relegation ausgerechnet gegen seine alte Liebe, den Hamburger SV, ran, was der Hertha-Interimstrainer schon vor Wochen vorhergesagt hatte .

Bundesliga-Relegation: Hertha startet mit Heimspiel

Hertha darf in der Relegation zwischen dem Bundesliga-16. und dem Zweitliga-Dritten am Donnerstag zunächst in Berlin ran, ehe vier Tage später das Rückspiel in Hamburg stattfindet.