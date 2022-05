Anzeige

Europa League Finale, Eintracht Frankfurt - Glasgow Rangers - die PK mit Coach Oliver Glasner, Kapitän Sebastian Rode und Rafael Santos Borré im Liveticker Eintracht-PK: „Es wird grandios“

Achtung, SGE: So gefährlich sind die Rangers

SPORT1

Vor dem Europa-League-Finale gegen Glasgow sprechen auf der Pressekonferenz Eintracht-Coach Oliver Glasner, Kapitän Sebastian Rode und Torjäger Rafael Santos Borré. Die Frankfurter PK im Liveticker.

Eintracht Frankfurts Traum vom geschichtsträchtigen Triumph in der UEFA Europa League rückt immer näher. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Europa League)

Im Laufe des Dienstags flogen die Adler mit voller Kapelle nach Sevilla zum Final-Austragungsort, wo am Mittwoch, dem 17. Mai die Partie gegen die Glasgow Rangers ansteht (ab 20.30 Uhr im LIVETICKER).

Mit an Bord ist auch der verletzte Jesper Lindström. Danny da Costa hat seine Schambeinprobleme auskuriert und das Abschlusstraining absolviert.

Alle wichtigen Informationen rund ums Europa-League-Finale könne Sie hier auf SPORT1 finden - die Pressekonferenz von Eintracht Frankfurt im LIVETICKER mit SGE-Coach Oliver Glasner, Kapitän Sebastian Rode und Torjäger Rafael Santos Borré:

+++ Glasner über die Rückkehr nach Spanien nach Betis und Barcelona +++

„In einem Monat komme ich zurück nach Spanien für meinen Urlaub, ich bin gerne in Spanien. Es ist unser drittes Spiel hier in Spanien, die ersten zwei Spiele waren gegen spanische Mannschaften, jetzt spielen wir gegen ein schottischen Team. Wir konnten die ersten beiden Matchups gewinnen, das war ein gutes Gefühl. Ich freue mich immer, wenn ich nach Spanien komme, ich mag das Essen hier. Die Stadien sind fantastisch, das Spielfeld ist in einem perfekten Spielfeld. Für uns ist alles perfekt und dann spielen wir auch noch ein großes Finale hier. Aber auch wenn das Finale irgendwo anders in Europa wäre, wäre ich glücklich, dort zu sein.“

+++ Rode über den Stellenwert des Finales +++

„Der Stellenwert morgen ist für mich ein Karriere-Highlight für ein einziges Spiel. Es wird einfach gigantisch morgen.“

+++ Glasner über britische Mentalität +++

„Die Rangers sind eine Mannschaft, die sich permanent in Zweikämpfe verstricken und sehr robust in den Zweikämpfen sind. Sie ist eine Mannschaft, die große Bereitschaft hat, auch wenn sie den Ball verlieren, diese Wege zurück zu machen, nicht nur die Außenverteidiger die oftmals sehr hoch sind. Ich glaube Tarvenir ist der Toptorschütze der Europa League als rechter Außenverteidiger. Das zeigt es, ihm ist kein Weg nach vorne zu schade und auch nach hinten nicht. Die Sechser haben unglaubliche Bereitschaft die Zweikämpfe zu führen und auch immer wieder in den Strafraum zu schließen. Das meine ich mit britischer Mentalität, wirklich immer die Bereitschaft zu zeigen, das Tor zu verteidigen oder auch in der Offensive das Tor zu erzielen. Und das gepaart mit sehr guten Fußball, sie spielen sehr schnell in die Spitze, viel mit einem Kontakt, Dreiecke über die Sechs. Dann haben sie auch richtig guten Tiefgang hinter die Kette. So haben sie auch die Tore erzielt. Wir kennen bereits von West Ham, dass sie sehr schnell Flanken bringen und eine gute Besetzung im Strafraum haben. So haben sie die Tore gegen Braga und Leipzig erzielt.“

+++ Glasner über Lindström +++

„Jasper geht‘s sehr gut. Das hat man glaube ich auch gesehen. Jasper hat heute das Abschlusstraining ohne Probleme bestritten, hat auch schon die letzten beiden Tage ein Großteil des Trainings ohne Probleme mitgemacht und nie eine negative Reaktion gehabt. Er ist morgen einsatzbereit und ich muss mir jetzt noch Gedanken machen, ob wir ihn von Anfang an bringen oder ob wir ihn zuerst auf der Bank lassen. Da schlafe ich noch einmal drüber und werde das dann morgen endgültig entscheiden. Bis auf Martin Hinteregger, bei dem klar war, dass er fehlen wir, sind alle anderen Spieler fit und einsatzfähig.“

+++ Glasner über Favoritenrolle +++

„Da kann ich Ihnen ein schönes Gegenbeispiel nennen, diese Rechnungen darf man nicht machen. Wenn du gegen den zweiten und vierten der deutschen Bundesliga gewinnst und weiterkommst, dann bist du der Favoriten wenn du gegen den elften aus der Bundesliga spielst. Ich denke es ist völlig egal, wer Favorit ist. Beide Mannschaften haben es sich absolut verdient, in diesem Finale zu stehen. Wir haben die Rangers sehr genau analysiert und ich sehe eine Mischung aus West Ham und Barcelona. Man sieht ganz klar den holländischen Einfluss des Trainers im Ballbesitz, wie sie spielen, wie sie Dreiecke bilden. Man sieht aber auch diese britische Mentalität, die sie an den Tag legen. Deswegen brauchen wir morgen auch eine absolute Topleistung. Aber wir sind bereit für das Finale, wir fühlen uns in einem super Zustand. Beide Mannschaften zeichnet aus, dass sie mit großer Leidenschaft, mit großer Unterstützung, mit großer Begeisterung spielen, deswegen kann sich morgen ganz Europa auf dieses Europa-League-Finale freuen.“

+++ Glasner Über Änderungen vor so einem Finale +++

„Es ist nicht alles dasselbe. Die Pressekonferenz ist deutlich später wie sonst. Wir sind anders als sonst auf dem Platz gegangen. Wir hätten den Slot für das Abschlusstraining jetzt auch um 19:30 Uhr bekommen. Das hat nichts damit zu tun, dass wir irgendetwas geheimes machen wollten. Bis wir wieder im Hotel sind, dann ist das Abendessen um 22:00 Uhr. Ich hoffe es geht nicht nur mir so, wenn ich um 22:00 Uhr esse, dass ich dann nicht gut schlafen kann. Das war der Grund dafür. Ich kann heute nicht sagen, welche Worte ich morgen zwei Stunden vor dem Spiel an die Mannschaft richte. Man macht sich natürlich Gedanken, ich beobachte die Spieler. Wenn ich heute das Training gesehen habe, denke ich nicht, dass ich groß Lockerheit vermitteln muss, vielleicht ist es morgen anders. Vielleicht muss ich morgen, wenn es mir zu locker wird, ein bisschen mehr anziehen, aber das muss man immer beobachten. Mittlerweile kenn ich die Spieler ganz gut, wir haben viele Stunden verbracht miteinander und dann entwickelt man auch ein Gefühl was sie brauchen. Und vielleicht brauchen sie auch gar nichts. Wie Sebastian Rode bereits gesagt hat: Jeder ist heiß aufs Finale.“

+++ Glasner über die Europa-League-Gefühle +++

„Diese Europa-League-Gefühle sind seit zwei Monaten nicht mehr weg gegangen, ´sie sind immer größer und größer geworden. Heute bin ich mit sehr großem Stolz auf die Spieler und mit sehr großer Freude auf das Endspiel angereist. Es ist alles planmäßig gelaufen, Abschlusstraining ist auch noch einmal sehr gut verlaufen, gute Stimmung im Training. Gute Mischung aus Konzentriertheit und Lockerheit. Deswegen bin ich hier sehr entspannt mit großer Freude angereist.“

+++ Rode über die Fan-Energie +++

„Ich denke wie bei den letzten Auswärtsspielen auch, wird die ein oder anderen Videos auch zu ins Teamhotel kommen. So müssen wir vom Hotel aus diese Stimmung in der Stadt aufsaugen. Jeder ist schon heiß vor dem morgigen Abend. Wenn man jetzt das Stadion live gesehen hat, wird es einen grandiose Stimmung werden.“

+++ Die PK geht los +++

Oliver Glasner, Sebastian Rode und Rafael Santos Borré sind angekommen, es kann losgehen.

+++ Gleich geht‘s los+++

Die PK soll um 19.30 Uhr starten.

+++ Das 25er-Aufgebot der Eintracht +++

Tor: Kevin Trapp, Jens Grahl, Jannik Horz.

Abwehr: Evan Ndicka, Martin Hinteregger, Almamy Toure, Makoto Hasebe, Danny da Costa, Christopher Lenz, Tuta.

Mittelfeld: Kristijan Jakic, Ajdin Hrustic, Djibril Sow, Filip Kostic, Daichi Kamada, Sebastian Rode, Timothy Chandler, Aymen Barkok, Jesper Lindström.

Angriff: Sam Lammers, Rafael Santos Borré, Ragnar Ache, Jens Petter Hauge, Ansgar Knauff, Goncalo Paciencia.

+++ SGE will Erfolg von 1980 wiederholen +++