Bundesliga-Relegation: Hertha vermasselt Ticketvergabe und erntet reichlich Kritik der eigenen Fans - Angst vor HSV-Invasion

Am Donnerstag steht das Hinspiel der Bundesliga-Relegation an. Hertha BSC Berlin empfängt im Olympiastadion den Hamburger SV ( ab 20.30 Uhr im LIVETICKER ). Ein wichtiges Spiel, das ein volles Stadion schon fast garantiert.

Was ist passiert?

Der Vorverkauf für das Hinspiel der Relegation begann beim Hauptstadtklub recht frühzeitig. So konnten Hertha-Mitglieder bereits kurz nach der Niederlage gegen den BVB (1:2) Karten für sich beanspruchen. Kommunikationsprobleme gab es dabei vor allem beim Verkauf an Dauerkarteninhaber und Fans die ein spezielles Ticket für fünf Spiele besitzen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Das sei allerdings erst der Anfang gewesen. Am späten Samstagabend verschickte die Hertha an alle Dauerkarten-Inhaber einen Code für ein weiteres Ticket. Nichts Außergewöhnliches in Berlin, denn an vorherigen Spieltagen konnte mit dem Code neben der Dauerkarte ein Freiticket erworben werden, was häufig an Freunde abgegeben wurde.