Jamie Leweling wechselt zu Union Berlin - Rekordablöse für Greuther Fürth

Was SPORT1 bereits vorige Woche berichtet hat, wurde am Montagvormittag vom 1. FC Union bestätigt: U21-Star Jamie Leweling schließt sich zur neuen Saison den Eisernen an.

Leweling gibt Union Berlin den Vorzug

In seinen drei Jahren bei den Profis von Fürth erzielte Leweling in 84 Spielen neun Tore und gab sechs Assists. Seine Bilanz will er nun in Köpenick ausbauen.