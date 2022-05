Borussia Dortmund: Sebastien Haller, Hugo Ekitike und Adam Hlozek als Nachfolger von Erling Haaland im Gespräch

Mit Karim Adeyemi von RB Salzburg hat Dortmund bereits eine vielseitige Offensivverstärkung an Land gezogen, doch der deutsche Nationalspieler, der auch im Zentrum spielen kann, ist dank seiner Schnelligkeit auf den Flügeln eingeplant. Was dem BVB nach dem Haaland-Abgang abgeht, ist ein treffsicherer Stoßstürmer. NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Stellt sich die Frage, ob der BVB tief in die Tasche greifen will, um einen Stürmer fest zu verpflichten, oder ob ein Leihgeschäft die sinnvollere Variante ist. „Der BVB hat sich intern schon darauf verständigt, dass man kaufen möchte“, erklärt Berger. „Also, dass man wahrscheinlich nicht zu einem Leihgeschäft greifen möchte.“

Haller Favorit auf die Nachfolge von Haaland

Der frühere Frankfurter Haller spielt seit Januar 2021 für Ajax Amsterdam und war in der abgelaufenen Saison maßgeblich daran beteiligt, dass der BVB in der Gruppenphase der Champions League in beiden Partien keinen Stich gegen Ajax machte. Insgesamt erzielte Haller 2021/22 elf Tore in der Königsklasse.